Fotografiskat saab nüüd külastada endale sobiva piletihinna eest

Kõige odavamaks jääb pilet nädala sees hommikuti ja hilisõhtutel ning kõige kallimaks laupäeva keskpäeval, kuni 16-aastastele on sissepääs tasuta.



"Paindlik hinnastamine on meil ammu mõttes olnud, sest tahame pakkuda võimalikult paljudele inimestele võimalust meid külastada just neile sobiva hinnaga. Selline lähenemine annab võimalus külastajaid paremini hajutada, parendades sellega nende külastajakogemust," selgitas hinnastamistausta Fotografiska Tallinn tegevjuht Margit Aasmäe.

2019. aasta juunis avatud Fotografiska Tallinn oli esimene Fotografiska maja väljaspool Stockholmi. Hiljem on lisandunud Fotografiska New York ja alates 2023. aastast lisanduvad Berliin, Miami ja Shanghai.