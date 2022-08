Galerii: Fotografiskas avati Cho Gi-Seoki näitus "Kooseksisteerimine"

1992. aastal Seoulis sündinud Cho Gi-Seok jättis 20-aastaselt pooleli Kookmini ülikooli, et teha karjääri kunstilise juhi, visuaalkunstniku ja fotograafina. Esialgu pildistas ta oma sõpru ja lilli, kuid liikus järk-järgult moefotograafia poole ning 2016. aastal lõi ta oma moebrändi Kusikohc. Moefotograafina on Gi-Seok teinud koostööd näiteks Vogue Koreaga.

"Kooseksisteerimine" on Cho Gi-Seoki esimene suurem näitus, mille eesmärk on näidata tema loomingut aastatel 2018–2020. Forografiska näituste juhi Maarja Loorentsi sõnul on näituse pealkirjas kasutatav kooseksisteerimise mõiste kunstnikule väga südamelähedane, sest ta leiab, et teatud nähtused ja asjad on ajatud ja muutumatud.

"Näitusel ongi väljas üks tema seeria "Flower Study", kus Gi-Seok on ühele teosele kokku pannud inimese kehast fragmente, mis omakorda meenutavad taimemotiive. Nii ongi sündinud terviklik kunstiteos, kus iga detail on paigas, kuid kus miski pole juhuslik," kirjeldas Loorents.

Näitus jääb avatuks 12. veebruarini.