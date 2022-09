Mart Kalm: kui viisnurk on osa arhitektuursest kompositsioonist, ei saa seda likvideerida

Kalm sõnul on segane see, et pole selgelt määratletud, millest punamonumente käsitlevas seaduseelnõus täpsemalt jutt on, mistõttu pole aru saada, kust läheb piir sobiva ja ebasobiva sümboolika vahel. Kalmi sõnul on nõukogude sümboolika valdaval enamikul staliniaegsetel majadel. "Kujutad sa ette, et Sõpruse kino dolomiitkaunistustelt hakatakse viisnurkasid maha saagima? See on ka ikka imelik," märkis ta.

Kalm märkis, et ta on ajaloo vaesustamise vastu, mistõttu ei leia ta, et võssa kasvanud punamonumente ei tuleks hakata üles otsima ja päevavalgele tooma selleks, et öelda, et need viiakse nüüd minema. "See on põhjendamatu tähelepanu neile."

Kalm loodab, et seaduseelnõus siiski arhitektuuri reguleerima ei hakata. "Kui see viisnurk või sirp ja vasar on osa ahitektuursest kompositsioonist, siis seda küll likvideerida ei saa," leiab ta.

"Kes meist nii vedel vennike on, et niipea kui punalippu näeb, läheb käsi rusikasse? See ei aita ju ei Ukrainat ega meid edasi. Minu meelest on selles natuke valmiste-eelset lollikese otsimist."

Kalmi sõnul on huvitav ajalugu just mitmekihilisena tajuda, tuues välja Maarjamäe memoriaali, kus on nii jääretke obelisk, punamonument, saksa sõjaväe kalmistu ja kommunismiohvrite monument. "Loomulikult meeldiks mulle, et kommunismiohvrite monument oleks seal esiplaanil, aga ajaloos on nii läinud ja mis seal ikka. Ägedaks teeb selle kõik see, et need neli erinevat asja on koos," kirjeldas ta.