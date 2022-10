Taavi Eelmaa: kirjutan oma hingekesele mõeldes, kes on keha vangistuses üksi ja nukker

Sel sügisel annab kirjastus Verb välja Taavi Eelmaa teise luulekogu "Unekordor". Kultuurisaatele "OP" antud intervjuus kinnitas ta, et igasugune kirjutamine on eelkõige elujaatav, isegi siis, kui kasutatakse negatiivseid sõnu.

Taavi Eelmaa selgitas, et tema uus luulekogu kannab pealkirja "Unekoridor", kuna unenäod on huvitavad. "Unenäod tulevad mulle aeg-ajalt meelde, ma olen pidanud isegi unenäo päevikut, see on väga teraapiline, saad teada, mida sa mõtled siis, kui sa magad," ütles ta ja lisas, et unenäo päevikul on väga kindel formaat. "Sa pead seda tegema hästi kiiresti, enne kui praktiline mõistus vahele segab ja seda ilustama hakkab, seda tuleb teha poolärkvel olekus."

"Kui seda päevikut pikka aega teha ja seda hiljem vaadata, siis tekib seal äärmiselt huvitav psühhograafiline joonis," sõnas ta ja lisas, et ta kirjutab mõeldes iseenda vaimukesele, kes keha vangistuses üksi ja nukker on. "Sa küll formuleerid selle teksti kellegi teise jaoks ja proovid formuleerida oma mõttekesi-tundekesi isegi ilusamini, kui asi väärt on, aga eelkõige ikkagi kirjutan ikkagi selleks, et oma vaimukesega kahekesi olla."

Kirjanikus peab Eelmaa arvates olema nii haavu kui ka väga terveid kohti. "Selleks, et palett erinevate emotsioonide, meeleolude ja miks mitte isegi muljetega oleks kättesaadavad, aga kõik need asjad ei ole veel lõplik poeesia, nad on osised, ehituskivid, aines, mört telliste vahel, aga lõpliku paneb ikkagi kokku käsi ja pea."

"Ma arvan, et igasugune kirjutamine on eelkõige elujaatav, ükskõik milliseid sõnu kasutatakse, isegi negatiivseid," nentis ta ja lisas, et üldse igasugune tegevus on elujaatav. "Selle elujaatamise juures on nii palju mitmekülgsust ja ega valu, veri ja rõõm on kõik võrdsel määral elu osad, nad ei ole haigus, vaid nad on elujõuvoolu ühesugused osised, mida vahvasti klimberdada saab, kui nii võib öelda."

Seda ei ole Taavi Eelmaa mõõta, kui palju isa Aleksander Eelmaa lahkumine tema loomingusse kandus. "Veider oleks, kui ta ei oleks kandunud," ütles ta ja lisas, et kirjutamine on väga pingeline tegevus, mida väga katkisena teha ei saa. "Küll aga kõik, mis minuga juhtub, see leiab kajastuse ühel või teisel moel minu loomingus."

Rasketel hetkedel elus hingab Taavi Eelmaa sisse ja paneb käima metronoomi. "See on mind väga rasketest hetkedest üle aidanud, ma olen isegi ööpäevade kaupa kuulanud metronoomi tiksumist, see on teatav rütm," ütles ta ja lisas, et kogu keha ning ka mõtete rütm läheb sellega kaasa. "Kui on väga raske ja valus, siis tasub väliste vahenditega seda kõike tasakaalustada."

