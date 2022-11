Kunstihetk. Konrad Mägi "Alvine Käppa portree"

Medaljon – väike ehe, viitamas modelli jõukusele. Siis kahvatu nahk, nägu ja suured silmad, mida Konrad Mägi alati oma modellide puhul eriliselt rõhutas. Saage tuttavaks – Alvine Käppa. Kunstnike ja kunstiajaloolaste suguvõsast pärit naisterahvas, kes tundis Konrad Mägit ilmselt isiklikult. Kuid hoolimata nende tutvusest on kunstnikku huvitanud miski muu rohkem kui modell, sest portree võiks lõppeda näos, silmades või naha pinnal. Kuid ta ei lõpe.

Süles olev sinine sall ei pea tingimata maalil olema, sest tegemist on inimese portreega, mitte tekstiilinäidisega. Kuid Konrad Mägi on asetanud sinise salli modelli sülle, sest siis oli tal võimalik rohkem värve kasutada. Seetõttu ka see kollane kleit, mustjad varrukad ja rohelised, punased ning sinised riidepalakad taustal. Kunstnikku on huvitanud värvid ja nende võimalused, suhted, kooskõlad rohkem kui inimene. Miks? Sest just värvide jõus ja energias arvas Konrad Mägi peituvat midagi, mis teda huvitas. Oma kirjades ütleb Mägi selgelt, et teda ei huvita ratsionaalne argine maailm, tema tahab leida salapära, mõistatuslikkust. Inimestes ta seda ei leidnud, aga värvides küll.