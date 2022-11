Selgusid Betti Alveri kirjandusauhinna nominendid

Betti Alveri kirjandusauhind põhineb Betti Alveri testamendis avaldatud soovil, mille kohaselt auhinnatakse hingedepäevast hingedepäevani aasta jooksul ilmunud tähelepanuväärseima eestikeelse luules või proosas kirjutatud esikteose autorit. Käesoleval aastal antakse preemia välja 27. korda.

Žüriisse kuulusid tänavu Aliis Aalmann (2021. aasta laureaat), Kai Aareleid, Mairi Laurik, Kaupo Meiel ja Joosep Vesselov, hindamisel oli 55 teost.

Žürii valis debütantide seast seitse nominenti:

Sanna Kartau, luulekogu "Ma hääletan selle sõja poolt oma kehaga" (Tuum)

Gert Kiiler, romaan "Eranuhke ei armasta keegi" (Postimees)

Juta Kivimäe, romaan "Suur tuba" (Varrak)

Riste Lehari, proosakogu "Kafe" (Tuum)

Janika Läänemets, luulekogu "Vihma ja kurbuse maja" (Kultuurileht)

Reijo Roos, luulekogu "kured kotkad kajakad" (Näo Kirik)

Joonas Veelmaa, luulekogu "Alaska" (Puänt)

"Selle aasta debüütidest võib järeldada, et Eestis on uus kirjandus jätkuvalt heal tasemel. See, et on võimalik esile tõsta terve hulk potentsiaalikaid ja tõsiseltvõetavaid uusi autoreid, on kõneväärne," kommenteeris žürii kõneisik Joosep Vesselov.

"Ootuspäraselt kirjutab arvestatav osa noortest debütantidest luulet või lühiproosat, milles peegeldub peale autorite endi värskuse ja toore energia ka stiilitundlikkus ja hea vormitaju. Kirjandusmaastikule on järjepidevalt uusi nimesid toonud ka erinevad romaanivõistlused, mille toel on trükipinda leidnud nii mõnigi hilisem debütant, nende seas ka mitu põnevat krimikirjanikku."

Kirjandusauhinda annab välja Eesti Kirjanike Liidu Tartu osakond Eesti Kultuurkapitali toel. Auhinnasumma on 2000 eurot ja sellega kaasneb vastav tunnistus.