Margit Mutso: hipodroomi linnakaardilt pühkimisest saaks teha krimiseriaali

Kolmekümne iseseisvusaasta jooksul on Eesti arhitektuurimaastikul toimunud nii mõndagi. On palju ilusat, aga ka tõrvatilkade hulk on märkimisväärne. Mõned vead ununevad kiirelt, teiste jälg on sügavam. Enamus suuri ehitus- ja planeerimisvaldkonna vigadest tulenevad ahnusest, korruptsioonist ja rumalusest, kõige enam aga nende kolme kombinatsioonist, tõdes Margit Mutso arhitektuurikommentaaris.