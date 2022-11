Noorsooteatris esietenduv "Kõik ägedad asjad" räägib elu keerdkäikudega leppimisest

Loo keskmes on noor, kes peab järsku hakkama saama olukorras, kus tema suitsiidne ema ei näe enam ühtegi võimalust, kuidas oma eluga edasi minna. Näidendi peategelane hakkab üles kirjutama asju, mille nimel tasub elada, lootuses, et emal võiks sellest abi olla. Nimekiri kõigist ägedatest asjadest muudkui täieneb ja kasvab. See on lugu täiskasvanuks saamisest ja elu keerdkäikudega leppimisest.

"Leida rõõmu väikestest asjadest – seda sõnumit kuuleme me tänapäeval igalt poolt, gurudest kuni eneseabiõpikuteni. Aga kui lihtne see on? Või kas see on üldse võimalik?" küsis lavastaja Tanel Jonas. "Mulle tundub, et see on lugu, mida tuleb just noorte inimestega jagada."

Autor on küll näidendi kirjutanu stand-up-komöödiaks, kuid lavastaja sõnul on selline žanrimääratlus veidi meelevaldne. Komöödia nimetus tuli juurde seetõttu, et esimene seda materjali ette kandnud näitleja oli Inglismaal tuntud stand-up-koomik Jonny Donahoe.

"Me ei viska teema üle nalja, vaid suhtume sellesse väga tõsiselt. Vorm on natukene kergem, pigem naer läbi pisarate," ütles Jonas. "Tahaksin mõelda, et jagame lootust. Et kui isegi tundub, et tunneli lõpus ei ole mitte mingit valgust, siis ole kindel, et asjad lähevad paremaks. Need ei pruugi minna kohe briljantseks, aga lähevad paremaks."

Näidendi autor on Duncan Macmillan, tõlkija Pirjo Jonas, lavastaja Tanel Jonas (Ugala), kunstnik Kristjan Suits (Tallinna Linnateater). Monoetendustes astub üles kas Getter Meresmaa, Doris Tislar või Risto Vaidla.