PÖFF-i mitmekesisuse edendamise auhinna pälvivad Ali Abbasi ja Sarah Polley

Koos rahvusvahelise filmitööstuse juhtivate suhtekorraldajate sekka kuuluva ettevõttega DDA välja antava auhinna eesmärk on tuua rambivalgusesse oma tegevuse või loominguga filmitööstuse mitmekesisust ja vähemuste kaasamist edendanud autorid.

Taanis elav iraani režissöör Ali Abbasi pälvib tunnustuse oma viimase filmi "Püha ämblik" eest, milles naisajakirjanik hakkab uurima Iraani pühas linnas Mashhadis toimuvaid prostituutide mõrvu – mida lähemale ta õigluse jaluleseadmisele jõuab, seda keerulisemaks see muutub, sest mõrvariks on sõjaveteran, keda peetakse kangelaseks. Filmi aluseks on tõestisündinud lugu: aastatel 2000–2001 tapeti samas linnas 16 naist ja tapja väitis end täitvat jumala käsku.

USA filmitegija Sarah Polley saab auhinna filmi "Naised räägivad" eest, mis jutustab religioosses kogukonnas elavatest naistest, keda on pikka aega seksuaalselt väärkoheldud ja kes otsustavad sellele lõpuks vastu astuda.

Auhinna saavad laureaatide esindajad kätte laupäeval toimuval PÖFF-i lõputseremoonial, kus osaleb ka DDA asutaja ja juht Dennis Davidson.