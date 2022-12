Doris Kareva koondas kaante vahele valiku tänapäeva eesti armastusluulest

Rahva Raamatu kirjastus andis välja Doris Kareva koostatud luulekogumiku "Armastuse planeet. 21. sajandi eesti luulet". Teosest leiab üle 450 armastusluuletuse, mis on kirjutatud viimase 22 aasta jooksul eesti keeles.

Kogumiku pealkiri on laenatud eelmisel aastal meie seast lahkunud Vahur Afanasjevi samanimeliselt luuletuselt, mille leiab ka äsja ilmunud raamatust. Enam kui 100 kodumaise autori seas on esindatud ka Jaan Kaplinski, Sveta Grigorjeva, Leelo Tungla, Nublu jt.

""Armastuse planeet" on iseäralik tunnistäht, plahvatav pimekohting. See raamat ei sea eesmärgiks koondada kõigi aegade kauneimaid armastuslaule, kuigi välgatab neidki," kirjutas koostaja raamatu saatesõnas. ""Armastuse planeet" kõneleb sellest, mis on õhus. Mis toimub inimeste vahel tänases maailmas, 21. sajandil."

488-leheküljelise raamatu kujundasid Angelika Schneider ja Maris Kaskmann.