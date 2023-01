Keeleminutid. Mida ütlevad majanduse kohta huulepulgad, sääsed ja aluspüksid?

Kes poleks märganud, et toidukraami hind on viimasel ajal tõusnud ja laenumaksed suurenenud. Majandusolukord kajastub ka inimeste käitumises: nii on analüütikute jaoks kõnekas seegi, mitu huulepulka on lisandunud meigikotti või mitu lipsu riidekappi. Meie argitegevused on pannud aluse mitmele esmapilgul veidrale indeksile, mis aitavad majanduse seisundit hinnata, tõdesid EKI koordineerija-terminoloog Kairi Janson ja EKI vanemterminoloog Mari Vaus "Keeleminutites".

Ka raskemal ajal tahab igaüks endale midagi lubada. Kui stabiilsemal perioodil ostetakse uhkeimaidki bränditooteid, nagu käekotte või kingi, siis majanduslikule ebakindlusele osutab see, kui paremini hakkavad müügiks minema huulepulgad. Termini huulepulgaindeks autoriks peetakse Ameerika miljardäri Leonard Lauderi, kes valitses Estée Lauderi kosmeetikaimpeeriumi ning märkas 2000ndatel selget seost majanduslanguse ja kallite huulepulkade müügimahu vahel.

Tegelikult on selle indeksi nimetus viimaste moetrendide mõjul muutuma hakanud. Kuna erksavärviliste huulte asemel on moodi tulnud loomulikum välimus, on huulepulgad hakanud asenduma küünelakkide ja parfüümidega. Parfüümiindeks tõusis päevakorda just hiljutise pandeemia ajal: kodus olles end üldiselt üles ei löödud, kuid meeldiv parfüüm andis siiski võimaluse end erilisena tunda.

Mehed aga hakkavad ebastabiilsel ajal rohkem lipse kandma, pannes nii aluse lipsuindeksile. Keerulistel aegadel on suurem oht tööst ilma jääda, mistõttu üritavad töötajad näidata end ametipostil eriti professionaalsete ja usinatena. Näiteks Ühendkuningriigis jõudis lipsude müük absoluutsesse tippu 2007. aastal vahetult pärast seda, kui ilmus uudis peatse suure koondamislaine kohta. Lisaks muutuvad lipsud majanduskriisi lävel värvilisemaks, et need ülemustele kindlasti silma paistaksid.

Samas hoiavad mehed majanduslanguse ajal kokku aluspükste arvelt. Meeste aluspesu indeks on nii vettpidav, et sellele on viidanud ka USA Föderaalreservi endine juht Alan Greenspan. Rahvusvahelise uuringufirma Mintel andmetel langes meeste aluspesu müük 2009. aasta majandussurutise ajal 2,3%. Siis, kui mehed hakkavad jälle rohkem aluspesu ostma, võib aga eeldada riigi finantsolukorra paranemist.

Veidi teise nurga alt läheneb Big Maci indeks. See põhineb kiirtoiduketi McDonald's ikoonilise burgeri Big Maci hinnal USA dollarites. Big Maci hind võimaldab võrrelda riikide tegelikku ostujõudu ja seda, kas valuuta on üle- või alahinnatud. Alates indeksi väljamõtlemisest 1986. aastal avaldab Briti väljaanne The Economist seda igal aastal.

Kõik eriskummalised majandusindeksid ei põhine aga tarbimisharjumustel. Näiteks on USAs spekuleeritud sääsehammustuseindeksi üle: majanduskriisi ajal suureneb sääsehammustuste hulk. Põhjuseks peetakse uhkeid eramaju, mis jäävad kriisi ajal tühjaks ja mille seisev basseinivesi loob sääskedele paljunemiseks hea pinnase.

Põneva nimega indeksite kõrval jälgitakse majanduses muidugi ka tavapärasemaid suhtarve, nagu aktsiaindeks, tarbijahinnaindeks ja demograafiline tööturusurveindeks. Samas on hea vahel poes huulepulka valides mõelda, mida see ost majanduse kohta ütleb.