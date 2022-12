Keeleminutid. Treeni oma häält

Kaasaegne kõnesüntees kasutab salvestatud inimhäält treeningkorpusena, mis koosneb piisavast hulgast tekstidest ja neile vastavast kõnest. Salvestatud treeningkorpust nimetatakse ka kõnesünteesi doonorhääleks. Treeningkorpuse loomiseks on Kõneveebis tööriist, mille abil saab oma arvutis lauseid lugeda ja sobivas vormis salvestada. Mida rohkem lauseid lugeda, seda parema häälemudeli oskab Minu Hääl doonorhäälest treenida. Ehkki treenitud sünteeshääl pole inimhääle üks-ühele klooniks, kajastuvad sünteeshääles doonorhääle kõla ja ilmekus.

Kõnesünteesi kasutusvaldkond on tänapäeval lai. Üheks oluliseks funktsiooniks on erivajadustega inimeste juurdepääsuvõimaluste avardamine. Kõnehäirega või hääle kaotanud inimesed saavad süntesaatori abil häälega suhelda. Vaegnägijatel ja -lugejatel on tänu kõnesünteesile juurdepääs elektroonilistele tekstidele. Küllalt palju sünteesi kasutajaid ammutab tekstidest informatsiooni paralleelselt muude tegevustega, nagu autojuhtimine, bussisõit, jalutamine või sportimine. ETV kanalites saab võõrkeelsete saadete ja filmide subtiitreid lasta endale sünteeshääles ette lugeda. Samuti on kõnesüntees vajalik kodumasinates, isejuhtivates autodes ja ka uutes nutikates abivahendites, mis suhtlevad tehisintellekti ajastul inimkeeles.

Ehkki kõnesünteesi kasutajate hulk suureneb, ei piisa alati olemasolevatest häältest. Kasutajal võib vaja olla unikaalset sünteeshäält spetsiifilist stiili nõudvaks kasutuseks, nagu arvutimängude või multifilmide dubleerimine. Samuti võib kasutaja eelistada enda häälel põhinevat sünteeshäält mõne elukutse puhul, kus on vaja palju ettekirjutatud teksti salvestada (nt taskuhäälingu saatejuht). Või kui inimese hääl on mingi haiguse tõttu kas ajutiselt või püsivalt kadumas, soovitakse oma häält konserveerida tulevikurakenduste tarbeks. Kõigil neil juhtudel on Minu Häälest abi, selle teenusega saab loodud sünteeshääli alla laadida ja kasutada kõnesüntesaatoritena oma arvutis või sünteesil põhinevates häälrakendustes. Kõneveebi teenuses Minu Hääl kasutatavad ressursid ja meetodid arenevad pidevalt uute ja paremate sünteeshäälte loomiseks, aga oma hääle salvestamisega ja selle treenimisega võiks alustada kohe.