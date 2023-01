Maiste: pole aru saada, mis oli üldse selle teatrite rahastamise reformi mõte

See, mis praegu teatrite rahastamise osas toimub, ei ole teatrispetsialist Valle-Sten Maiste arvates hea ega õiglane kultuuripoliitika. "Esimene suur küsimus on see, et miks seda rahastamise reorganiseerimist üldse tehti, et mis on selle reformi mõte, seda ei ole sõnastatud ning üldiselt on nii, et kui midagi tahetakse reformida, siis sõnastatakse kõigepealt probleem, millele järgnevad arutelud ning ja siis vaadatakse, kust võiks selle jaoks raha saada," sõnas ta.

"Teatrivaldkonnas aga mõeldi kuidagi niimoodi, et leiutame mingisuguse imealgoritmi, mis arvutab väga õiglaselt välja sellele tohutult teatrikehandile õiglase rahastamise, aga ma ei usu, et see on võimalik," tõdes ta ja lisas, et see ei ole ka hea toon, et põhjendamatult ja selgete sihtideta reformi tuleb kultuuriminister võlurahaga siluma ja jätab mulje, et ta päästis valdkonna ekspertide kiirustatud otsuste käest. "See ei ole nii."

"Selle reformi mõte seisnes juba selles, et kära, mille taga oli see, et oli hästi palju rahasoovijaid, summutada sellega, et mingid eksperdid kuskil otsustavad, et see kriitika ei tuleks ministeeriumi kanda ja kui see läbi ei läinud, siis minister pea lisamiljoniga päästis teatrid," mainis ta.