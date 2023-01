Kard: saime mullu lubaduse, et kultuuriministeerium püüab meid aidata, aga läks nagu alati

Eesti kunstnike liidu president Elin Kard ütles ERR-ile antud intervjuus, et kuigi ka tänavu sai kunstivaldkond endale juurde viis nn palgalist kunstnikku, on selles osas väga pikk tee minna.

Kard rõhutas esmalt, et tegelikult on neil väga hea meel teatrivaldkonna üle. "Aga mis mõjub ebaõiglaselt on see, et valdkondadesse ei suhtuta võrdselt," sõnas ta ja lisas, et möödunud aasta augustis viisid nad kultuuriministrile ettepanekud, kuidas kunstivaldkonnas olukorda parandada. "Tegelikult need ettepanekud käsitlevad ka teisi loomevaldkondi, samamoodi võib neid üle kanda ka kirjanikele."

"Meie jaoks on olulised tegevustoetused, töötasud, kindlasti kunstivaldkonnale avalik taotlusvoor, sest meie valdkonnale pole ühtki avalikku taotlusvooru," rõhutas ta ja lisas, et samavõrd tähtsad on ka sotsiaalsed garantiid ning kunstipalga arvu suurenemine. "Me saimegi sellest aastast viis lisapalka, mis on meie valdkonna jaoks väga oluline, aga ka seal on veel väga pikk tee minna."

"Eks me läheme jälle uuesti ja räägime sellest kõikjal ja kõigile, sest see vajab selgitamist, milline on olukord meie valdkonnas kitsamalt, miks me vajame tegevustoetusi ja miks me oleme sellises olukorras juba väga pkki aastaid," kinnitas ta ja lisas, et mõned kunstiasutused saavad riigilt väga väikesed tegevustoetusi, mis on olnud sama suurusjärgus juba pikemat aega.

"Eelmisel aastal saime lubaduse, et kultuuriministeerium püüab meid aidata, aga läks nagu alati," kinnitas ta ja lisas, et kuigi ta saab väga hästi aru sellest vastusest, et hetkel on rasked ajad, siis nemad on olnud kogu aeg selles keerulises olukorras.

Tema sõnul on kunstivaldkonnale iseloomulik see, et neil puuduvad tööandjad. "Need vähesed tööandjad, kes meil kunstiasutuste näol on, neil on väga piiratud võimalused oma tegevusi läbi viia," selgitas ta ja lisas, et kui jätta riigimuuseumid välja, siis pakuvad nad üldjuhul oma avalikku teenust ühiskonnale tasuta. "Meil ei ole pileteid, sealt tulenevalt ei ole meil võimalust omatulu teenimiseks ning kõik oma vahendid me leiame ise, pluss väikesed riigitoetused ja küsime tegevustoetuseks tuge ka kultuurkapitalist."