Tähiste: kultuuriministeerium eelistab selgelt üht kunstivaldkonda teistele

Eesti Kunstiasutuste Liidu tegevjuht Kadi-Ell Tähiste ütles ERR-ile, et kuigi neil on väga hea meel etenduskunstide valdkonna üle, siis peaks kultuuriministeerium nägema rohkem vaeva, et kõik kunstivaldkonnad oleksid ühtlases seisus.

"Etenduskunstide valdkonna üle on ainult hea meel, sest see taotlusvoor on mõeldud nende mitmekesisuse säilitamiseks ning mida mitmekesisem on meie etenduskunstide pilt, seda parem, küll aga ei saa olla selle otsusega rahul, kuna ta paigutab teised kunstivaldkonnad ebavõrdsesse seisu," sõnas Kadi-Ell Tähiste ja lisas, et kui me oleme täna olukorras, kus mõne kunstivaldkonna rahastuse vahe on mitmekümne kordne, siis ülemises otsas olevale valdkonnale pea miljoni lisaeuro leidmine tekitab väga palju küsimusi.

"Eriti arvestades, et mitmele kunstivaldkonna taotlejale, kes olid oma taotlused väga põhjalikult ette valmistanud ja ära põhjendanud, öeldi, et praegune aasta on nii keeruline ja lisavahendeid kindlasti ei leia," tõdes ta ja lisas, et tekib just küsimus sellest aspektist, kas ministeerium mitte ei peaks seisma selle eest, et kõigi valdkondade areng oleks ühtlaselt tagatud. "Seda praegu öelda ei saa."

Tähiste sõnul ei ole ühelgi kunstiasutusel eriti rõõmustavat seisu. "Aga mitmed tegijad, näiteks EKKM, Eesti Kunstnike Liidu galeriid või kohalike omavalitsuste galeriid on äärmiselt keerulises seisus, kuna juba pea kümmekond aastat pole nende toetusnumbrites muudatust olnud."