Tartu 2024 dokiprogrammi raames valmib kaheksa lühifilmi Lõuna-Eestist

Konkursi eesmärk oli leida autorid, kes avavad Tartut ja Lõuna-Eestit kunstiliselt nii, et lühifilmid on omaette teosed, aga samas moodustavad ühtse kogumiku. Kokku laekus konkursile 27 ideed Eestist ja 16 ideed rahvusvahelistelt filmitegijatelt.

Valituks osutusid auhinnatud Läti filmi- ja teatrilavastaja Viesturs Kairišs (Nafta Films OÜ, produtsendid Esko Rips, Olga Hartšuk; Ego Media, produtsent Guntis Trekteris), kes heidab pilgu Piirissaare elule. Peipsi järvega on seotud ka Bulgaaria režissöör Andrey Paounovi (OÜ Vesilind, produtsent Riho Västrik; Chicken Milk, produtsent Elitza Katzarska) film kohalike kalurite isetehtud masinatest ehk karakatitsatest.

Isiklikku perekonna lugu jagab animaator Ülo Pikkov (OÜ Silmviburlane, produtsent Ülo Pikkov) läbi Petseri vana-vanaema elusaatuse ning Jaan Tootsen (OÜ Aadam ja Pojad, produtsent Anneli Ahven) äratab ellu mälestused ning lood oma lapsepõlve Võrumaalt.

Eva Kübara (Mcqueen OÜ, produtsent Alvar Reinumägi) loo keskmes on sakslanna Hilda Ha, kes elab koos väikese lapsega off-grid elu Võrumaal – metsa sees, voolava vee ja elektrita. Maria Aua (OÜ Vesilind, produtsent Riho Västrik) lühifilmis on fookuses Tartu ja selle rikastavalt igavad mittekohad ehk imelikud tühermaad, tühjad väljakud ning kõrvalised lobudikud. Rootsi-Taani režissööri Carl Olssoni (OÜ Allfilm, produtsent Ivo Felt) filmi peategelased on Annelinna kortermaja elanikud ning nende identiteetide ja unistuste mitmekesisus läbi hoone arhitektuuri. Läti filmitegija Andris Gauja (Film Tower OÜ, produtsent Margus Õunapuu; Riverbed, produtsent, Andris Gauja) film räägib teadusest ja teadlastest, tähistaevast ja limaseentest.

Valiku tegi žürii koosseisus Tartu 2024 loovjuht Kati Torp, Eesti Filmi Instituudi filmiekspert Filipp Kruusvall, režissöörid Moonika Siimets ja Kaur Kokk, operaator Erik Põllumaa ja Tartu 2024 Ellujäämise Kunstide Dokprogrammi kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.