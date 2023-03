Tambet Tuisk lavastusest "White Rabbit, Red Rabbit": kõige ebameeldivam oli jaanalindu mängida

Näitleja Tambet Tuisk kirjeldas, et näidendi tekstiraamatu sai ta kätte vahetult enne etendust. "Mina lihtsalt teadsin, et ma tulen kohale ja saan ümbriku."

Näitleja sõnas, et 48 tundi enne etteastet sai ta kirjaniku poolt kätte ka näidendi jaoks vajaminevad juhised. Üks nõuannetest oli eelevalt mitte näidendit vaadata ega selle kohta midagi uurida. Teine nõuanne oli, et näitleja peaks olema valmis jaanalindu mängima. "See oli kõige ebameeldivam," tõdes Tuisk.

"Selle teksti kirjutas Solemainpour 2010. aastal. Ta keeldus minemast käitseväkke ning seetõttu ei saanud ta passi ehk ta ei saanud riigist välja reisida," tutvustas Tuisk autorit.

"Ta kirjutab sellest, mismoodi me oleme nõus üksteisele haiget tegema," rääkis Tuisk näidendi sisust. Ta lisas, et samuti lahkab kirjanik teemasid, mis pöörlevad ümber inimeste mõjutamise. "Mismoodi publik mõjutab näitlejat ja mismoodi näitleja võib publikule midagi öelda," tõi ta näiteid.

Näidend tuli esmaspäeval esitlusele 75 laval 31 erinevas riigis ning kokku on seda üle 3000 korra etendatud. "See oli publikut kaasav ehk nad ei saanud seal päris mugavalt ka olla," rääkis Tuisk. Osad publikuliikmed tunnistasid talle etenduse lõppedes, et tundsid end etteaste käigus päris ebamugavalt.

Tuisk lubas aga, et tuleval aastal esitatakse etendust uuesti ja siis võib-olla juba teatrites üle Eesti.