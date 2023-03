Von Krahl toob senistes ruumides lavale "Luikede järve"

Möödunud aasta lõpus teatas Peeter Jalakas, et 2022. aasta lõpus lõpetas Von Krahli teater tegevuse aadressil Rataskaevu 11, kus nad on tegutsenud alates 1992. aastast. Tänavu aasta alguses on aga Tallinna vanalinnas asuvates ruumides jätkunud etendustegevus, aprilli lõpus tuleb seal aga lavale ka uuslavastus.

Lavastuse tutvustavas tekstis selgitab teater, et Von Krahli esimesest "Luikede järvest" möödunud kahekümne aasta jooksul on kõik muutunud. "2003. aasta "Luikede järve" teema oli ilu- ja harmooniaetaloni sotsiaalne roll väärinfo instrumendina. Kuna ühte jõkke kaks korda astuda ei saa, siis uus pöördumine klassikalise süžee poole nihutab tõotuse, pettuse, manipuleerimise ja vältimatu kättemaksu küsimused personaalse diagnostika valda. Selles vallas kirjeldab kujuteldav tulevikku, mida pole olemas ega saagi olema, kuid laseb samas öelda: kui miski on võimalik, siis on see vältimatu."

"Luikede järve" lavastaja ja koreograaf on Sasha Pepeljajev, muusika eest vastutav Kenn-Eerik Kannike, valguskunstnik Denis Bretško, tekstid on koostanud Taavi Eelmaa, Dmitri Gortšev, Sasha Pepeljajev, Rea Lest ja Ragnar Uustal. Laval on näitlejad Rea Lest ja Ragnar Uusta ning tantsijad Darja Borisenko, Aleksandra Kantola, Sofia Kirs, Arina Kotova ja Margarita Mihhailova.

"Luikede järv" esietendub 28. aprillil.