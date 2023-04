Muuseumiühingu tegevjuhina alustas Anu Viltrop

Ühingu tegevjuht seab oma eesmärgiks panustada nii muuseumitöötajate kui ka kogu valdkonna arengusse. "Loodan oma ideede ja oskustega toetada muuseumiühingu liikmeid väljakutsetega toimetulemisel ning levitada mööda ilma sõnumit, et muuseumid on imelised kohad nii külastamiseks kui ka töötamiseks. Loodan, et saame seda teha koos ühe meeskonnana," sõnas Viltrop.

Muuseumiühingu juhatuse esimehe Kerttu Männiste sõnul osutus Anu Viltrop valituks tänu mitmekülgsele kogemusele. "Muuseumiühingu juhatusel on väga hea meel, et meie meeskonnaga on liitunud võimekas ja kogenud juht, kes tunneb hästi nii muuseumimaastikku kui ka MTÜde juhtimist," ütles Männiste.

Anu Viltrop on varem töötanud MTÜ Eesti Pagulasabi tugiteenuste juhi ja juhatuse liikmena ning Eesti sõjamuuseumis projektijuhina. Ta on pälvinud kaitseministeeriumi kuldrinnamärgi sõjaajaloopärandi väärtustamise ja populariseerimise eest. Ühtlasi on Viltrop sotsiaalse ettevõtte Siin ja Sääl kaasasutaja.