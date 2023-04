"Kultuuristuudio. Arutelu" küsib, kas nalja üldse tohib enam teha

Kaasaegset koomikakunsti lahkavad saatejuht Kaupo Meieliga kolmapäevases "Kultuuristuudio. Arutelu" saates riigikogulane ja eetik Margit Sutrop ning graafik ja stand-up koomik Kaarel Nõmmik.

Viimastel aastatel on läinud keerulisemaks seegi, kelle üle võib üldse nalja visata. Koomik Kaarel Nõmmik tõi näiteid oma stand-up esinemistest, kus mõnel juhul on näiteks mõni gei-nali teinud nalja ka geidele endile, aga mõnel juhul on ka haavunuid. Kuidas sellises olukorras toimida? Naljategemine on seega läinud keerulisemaks, leidsid mõlemad saatekülalised. Võib-olla oleks lihtsam üldse mitte nalja teha? Saatest selgub.

Vaenukõne kriminaliseerimisega plaanib riigikogu uus koosseis Margit Sutropi kinnitusel kindlasti edasi minna, kuid kõige keerulisem on leida tasakaal selle vahel, mis on tõeline vaenukõne ja võib tuua kaasa reaalset kahju kellelegi, ja mis on lihtsalt kahjutu nali. Nõmmik seevastu pelgas, et vaenukõne seaduse järel hakkab tööle sadu ametnikke, kes peavad selgeks tegema, mis siis on see vaenukõne ja mis mitte, ning lõpuks on see üsna mõttetu.

Saade on eetris kolmapäeval kell 21.30 ETV2 kanalil.