Eesti Rahvaluule Arhiiv ootab sauna-aastal jagama oma saunalugu

Saun on olnud oluline osa Eesti kultuurist ning rahvaluule arhiiv soovib koguda erinevaid lugusid, mis seostuvad saunaga. Oodatakse saunasõpradelt lugusid, mis kajastavad erinevaid kogemusi, räägivad saunatamise kombestikust, saunast kui tervendavast rituaalist, lugusid, mis kajastavad saunavestlusi ja koosviibimisi, erinevat pärimust ning uskumusi, kus saun on saanud püha paiga staatuse.

"Saun on paik, mis ikka olnud pärimuslikult kahe maailma piiril," ütles üks kogumise eestvedajaid, Eesti Rahvaluule Arhiivi juhataja Risto Järv. "Ka meie ei piiritle väga täpselt, mis see saunalugu olla võib. Ootame nii lugusid saunast kui ka lugusid, mis on kuuldud või räägitud saunas. Saunalood võivad olla nii õpetlikud kui naljakad ning ka südamesse läinud tõsisemad lood. Saunas räägitud lugu võib puhastada, nii nagu puhastab saun – ootame ka neid lugusid."

Saunalugusid kogutakse muuseumide ühises veebikeskkonnas rahvalood.ee – nii on kõik kirjapandud lood kohe kõigile nähtavad. Võistlusel lähevad arvesse lood, mis on postitatud kuni 31. detsembrini 2023 ning varustatud autori andmetega. Kõik kogutu säilitatakse Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivis.