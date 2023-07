Saaremaa teatrisuvi on varasemast valikuterohkem

Kui Saaremaa ooperipäevad hakkavad paari päeva pärast Kuressaare lossihoovis oma tänavust festivali lõpetama, siis Kuressaare teater on oma suvelavastusega kolinud maale ja kohe päris tallu.

"Kogu see atmosfäär ongi siin ülekantud tähenduses üks suur lavakujundus. Nii et siin juurde oli vaja väga vähe mõelda," ütles Kuressaare teatri loomejuht, lavastaja Aarne Mägi.

"Külmaks supiks" on Aarne Mägi üheksa aastat tagasi kirjutanud ühe talu jaanipäeva, kui kokku saavad erinevad põlvkonnad. Ja loomulikult juhtub siis miskit, mis ehk juhtuma ei peaks.

"Ma arvan, et siin on igal eestlasel natukene äratundmisrõõmu või äratundmisvalu," tõdes Mägi.

Kui "Külma supi" esietendus Lause puhketalus on juba toimunud, siis Kinoteatri lavastus "Kohver" Sõmera klubis peaks lavaküpseks saama nädala pärast.

"Kuna me räägime kohvritest ja ära minemistest, siis see on saarlastele kindlasti väga isiklik teema, mis puudutab 1940. aastaid. Aga teistpidi, samamoodi väga isiklik teema ka saarlastele, võib-olla kaudsemalt, sest siinsamas, selle Sõmera klubi kõrval endise hooldekodu territooriumil on praegu Ukraina põgenikud," selgitas lavastaja Henrik Kalmet.

Kunagine Saaremaa üks suuremaid teatrisaale võib ehk äkki selle etendusega oma uut elu alustada, kuna viimased enam kui 11 aastat on Sõmera saal tühi olnud.

"Ma arvan, et see on ka jada selle maja ajaloole, kui toimusid 1960. aastatel siin sanatooriumiaegsed suured üle-Eestilised etendused ja kontserdid ja tippartistid käisid siin. Tahaks seda rida jätkata," ütles Sõmera klubi omanik Mihkel Koppel.

Kuna Kinoteatril pole päris oma teatrisaali, siis mine tea...

"Ja naljaga pooleks, et äkki oleme siin sellepärast, et lõpuks leidsime siis oma hoone, et kaks asja said kokku," ütles Kalmet.