Liivi muuseumi aasta kirjanik on Lilli Luuk

Luugi "Minu venna keha" viib lugeja teise maailmasõja aega, põigetega perekondlikke eel- ja järellugudesse. Küpse loojana debüteerinud Lilli Luuk näitab, et mingis mõttes maksavad sõja ajal ränka hinda ka need, kes ellu jäävad ja elu edasi kannavad, mitte üksnes need, kes hukkuvad, olgu siis rindel või krediidikassa keldris.

Žüriiliikme Mihkel Kunnuse sõnul kannustab Luuki mõistmispüüd, kuid selgust, ammugi moralistlikku selgust, ei saa leida sealt, kus seda pole kunagi olnudki. Novelliloomingus on sama pilk suunatud lähemasse minevikku, nõukogude aja lõppu ja 1990-ndate esimesse poolde. "Kange kraam, tarbida mõõdukalt," resümeeris Kunnus.

Lilli Luuk sai auhinnaks Juhan Liivi nuusktubakatoosi. Eesti Kirjaniku auhinda antakse välja aastast 2010 ning selle on varasemalt pälvinud Vahur Afanasjev, Meelis Friedenthal, Urmas Vadi, Elo-Maria Roots, Jan Kaus, Kai Aareleid, Mihkel Mutt, Eva Koff, Andrei Hvostov, Susan Luitsalu ja Kiwa.