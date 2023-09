Kirjastus Puänt avaldas Liivi preemia pälvinud Mirjam Parve debüütkogu

Mirjam Parve debüütkogu "varjukeha" moodustab temaatiliselt ühtlase kogu, mida läbivateks joonteks on pidevalt kuskilt servast hargneva või hajuva enesesamasuse küsimused, elutunne, mis mõnikord on tühja kraanikausi või lössis rehvi kujuline, aga üritab siiski otsida usku inimlikkusesse eneses ja maailmas, ja lootus, et ka vaikse häälega öeldu võib vajalik olla. Algupäraste tekstidega on dialoogis tõlked ungari, inglise, saksa ja horvaadi keelest.

Mirjam Parve on luuletaja, tõlkija ja toimetaja. Ta on tõlkinud luulet ja proosat inglise, ungari ja saksa keelest, avaldanud tekste Loomingus, Vikerkaares, Värskes Rõhus ja Müürilehes.

Mirjam Parve on 2022. aasta Juhan Liivi preemia laureaat ja Siuru fondi stipendiaat.

Raamatu on toimetanud Tõnis Vilu, kujundanud Triinu Kööba, esikaane foto Ragne Schultsilt ning sisufotod Riina Lii Parvelt.

Katkend:

mu nimi ongi mu varjunimi

aga ma ei tea mis mu päris nimi on

olen ma troop või inimene

mu keha ongi mu varjukeha

aga ma ei tea

mis jääb ta taha.

*

valgust on otsitud / hullematestki kohtadest

liha üritab lahkuda luudelt

nagu nõmedaks muutunud peolt

süda taganeb rinnakorvist

nagu silmaks pooltuttavat

märkamatult nihkumisi

jah ma vist ei armasta elu

kusagilt tuleb see tahtmine

lumeks muutuda ja juba

ongi mu liikmed täis külma

rasket porist sulavett

ja ikka tahan vahel hiilida

nohinal uinuva elu ligi

varastada ta kehasooja

suruda külmad varbad

ta raskelt laotuva külje alla

millal ma ükskord lakkan

puude ilu isiklikult võtmast

kuidas ikkagi püsib see hing

paelaga kaelas