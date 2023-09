Pildid: Telliskivis avati varalahkunud fotograafi Anke Elliku näitus

Elliku näituse "Hetkepüüdmise poeesia" 17 mustvalget teost pärinevad aastatest 2017–2022. Väljapanek kuraatori sõnul on austusavaldus ja ajatu retrospektiiv ühe meeletu elujanuga inimese erilistest tabamustest. Näitusega kutsutakse üles tegema annetust vähiravifondile Kingitud Elu.

"Ankest arenes fotograaf, kes oskas tabada inimesi moel, mis avas nende tõelise olemuse. Eriliselt hästi tabas ta oma töödes just lapsi ja enim armastaski ta portreesid, mis jutustasid oma lugu, süüvisid inimesse ja lõid unikaalse vaatenurga," tutvustas kuraator Ave Sophia Tölpt. "Anke väärtustas oma loomingus aega ja hetki, mis kannavad endaga kaasas midagi enamat ja inspireerivad aina rohkem elama."

Näitusele põhiliini moodustavad hetkelisus ja spontaansed tabamused. "Eluajal jõudis Anke teha kümneid tuhandeid pilte ja tema pildistamise kõrghetkedeks võib nimetada aastaid 2018–2019, mis olid tema jaoks kõige viljakamad. Valitud 17 teost annavad edasi nii tema unikaalset silma kui ka annet," arvas Tölpt.

Anke Elliku õpetaja oli Eesti fotograafia üks eestvedajatest Kaupo Kikkas. Tema sõnul oli Ellik süvenenud fotograaf, kes proovis alati otsida oma teed ja mitte leppida olemasolevaga, mis juba kellegi teise poolt võetud oli. "Mulle tundus, et ta alles hakkas oma fotograafilisele teele kohale jõudma, nii et võime vaid püüda ette kujutada kõiki neid pilte, mis elu lühiduse ebaõigluses tegemata jäid," teatas Kikkas. Ta lisas, et Anke annab oma piltide kaudu kätte igaviku teeotsa, mis aitab samal ajal mõista iga hetke olulisust, ning saavutab seeläbi poeetilise mõõtme.

Näitus "Hetkepüüdmise poeesia. Anke Ellik. Retrospektiiv" on avatud 30. novembrini Telliskivi loomelinnaku konteineri pop-up galeriis. Annetuse tegemiseks vaata lähemalt siit.