Pärnus avati Jaan Rieti pere lastefotode näitus "Meil aiaäärne tänavas"

Tänavu möödub 150 aastat legendaarse fotograafi Jaan Rieti sünnist. Pärnu Uue Kunsti Muuseumis on pealkirja all "Meil aiaäärne tänavas" pandud välja näitus, mille keskmes on žanripildid Rietite pere lastest.

Näituse kuraatori Mari Vallikivi sõnul on Rieti looming hoomamatu. "Veidi üle 70 000 on antud üle kunagi nõukogude ajal fotoarhiivi, mitu tuhat on Viljandi muuseumis ja kindlasti sadu on perekonna valduses," rääkis Vallikivi ja tunnistas, et ka tema pole kogu materjali suutnud läbi vaadata.

"Sellepärast, et seal on ju väga palju ateljeefotosid perekondadest, üksikutest inimestest, linnavaateid. Ma tean, et isegi erakogujad, kes näiteks koguvad maastiku- ja linnavaateid, tegelikult pole ka neil kõiki neid numbreid olemas, sest Rietid ka nummerdasid oma väliülesvõtteid," selgitas ta.

Kõige rohkem poseeris oma vanematele Hilja Rieti poeg Kristjan-Henn, kelle valge kahupea on siiani meeles paljudel eakatel viljandlastel.

Kristjan-Henn Riet ütles, et niisama heast peast ta oma lapsepõlvepilte vaatama ei hakkaks. "Kui selgub, et keegi veel on huvitatud, siis vaatad ka veel üks kord," tunnistas ta siiski. "Ma arvan, et neid on üle saja, aga ehk alla tuhande," arutles ta mitme pildi pealt teda leida võib.

Näitus on avatud 5. novembrini