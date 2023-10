Kultuuriportaal soovitab: Leos Caraxi "Annette" Jupiteris

Los Angeles, tänapäev. Henry on suurepärase huumorimeelega stand-up koomik. Ann on maailmas tuntud ja tunnustatud ooperilaulja. Nad moodustavad täiusliku ja glamuurse paari. Kui aga sünnib nende esiklaps, müstilise ettemääratusega Annette, saab nende elu pea peale pööratud.

"See on muusikaline fantaasia, kuhu on segatud natuke komöödiat, armastust ja seksi, üks koletis, üks laps ja mõned laibad," kirjeldab ekstsentriline prantsuse režissöör Leos Carax ("Holy Motors") ise. Tema jaoks on "Annette" esimene rokkmuusikal.

Filmi idee tuli tegelikult USA bändilt Sparks, mille liikmed, vennad Ron ja Russell Mael ka algse stsenaariumi kirjutasid. Peaosades astuvad üles Adam Driver ja Marion Cotillard.

"Annette" on vaadatav Jupiteris.