Kultuuriportaal soovitab: German Golubi lühifilm "Omakohus" Jupiteris

Mõtleme vist liiga harva sellele, et meil on Eestis tegelikult kaks Oscari, õigemini küll tudengi-Oscari võitjat: kunagi on selle preemia pälvinud Tanel Toom, mõne aasta eest aga ka German Golub. Seega Eesti filmist tervikpildi omamiseks tasub igati ka Golubi varasemad koolifilmid üle vaadata, muuhulgas siis ka 2019. aastal valminud "Omakohus".