Kultuuriportaal soovitab: õudusfilm "Teised" Jupiteris

2001. aastal valminud õudusfilm "Teised" ("The Others") on kahtlemata üks selle sajandi paremaid kõhedikke, mis töötab just seetõttu, et vaataja ootused hoitakse küllalt madalad. Sellele järgneb aga üks läbi aegade paremaid sisupöördeid, seega pange vaim valmis!