Kultuuriportaal soovitab: Charlotte Wellsi draama "Päikesepõletus" Jupiteris

Nii veidralt kui see ka ei kõla, on värskelt kinodesse jõudnud Liis Nimiku "Päikeseaeg" sügaval sisemas väga sarnane Charlotte Wellsi "Päikesepõletusele". Mõlemad filmid on ratsionaalsetest sõnadest üle, vaid tegelevad mingite emotsioonide ja tunnetega, mis on meis kõigis olemas, aga mida me ilma nende filmideta ei oskakski üles leida.