Kultuuriportaal soovitab: Christian Tafdrupi "Ära räägi kurja" Jupiteris

"Ära räägi kurja" on üheaegselt satiir, šoki- ja hoiatusfilm sellest, kuidas ühiskonnas kehtestatud sotsiaalsed reeglid võivad alistada terve mõistuse ja looduselt inimestele antud instinktid.

Taani perekond sõbruneb Toskaanas puhkusel olles Hollandist pärit perega. Kuu aega hiljem saabub kutse tulla Hollandisse külla. Kuigi see tundub esmapilgul pisut kahtlane, otsustatakse kutse siiski vastu võtta. Peagi saab pahaaimamatutele taanlastele selgeks, et küllakutsujate sõbralikkus on mask, mille taga peitub kurjus.

Teeseldud taaskohtumisrõõm asendub kiiresti kummalisevõitu arusaamatustega, mis päädivad külaliste kiire lahkumisega. Siiski peab juba koduteel olev auto tegema tagasipöörde niinimetatud sõprade juurde, kes paluvad eelnenu unustada ja alustada sõbralike suhete taasloomist puhtalt lehelt. Ei möödu kaua aega, kui selgub, milleks nad õigupoolest Hollandisse kutsuti ning mis roll on neil mängida üha enam kurjemaks muutuvate võõrustajate elus.

"Ära räägi kurja" on vaadatav Jupiteris.