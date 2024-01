Suri The Soft Moonina tuntud Luis Vasquez

Meie seast lahkus 44-aastasena Luis Vasquez (20.10.1979–19.01.2024), kes on rohkem tuntud artistinimega The Soft Moon.

Luis Vasquez sündis Los Angeleses ning mängis aastaid erinevas punkbändides, ühemeheprojekti The Soft Moon asutas ta 2009. aastal. Bändi inspiratsiooniks olid muuhulgas ansamblid Suicide ja Joy Division.

Esimese singli "Breathe the Fire" andis The Soft Moon välja plaadifirma Captured Tracks alt 2010. aastal, omanimeline debüütalbum ilmus aasta hiljem. Kokku andis The Soft Moon välja viis albumit, lisaks debüütalbumile veel "Zeros" (Captured Tracks, 2012), "Deeper" (Captured Tracks, 2015), "Criminal" (Sacred Bones Records, 2018) ja "Exister" (Sacred Bones Records, 2022).

The Soft Moon on esinenud Tallinnas kaks korda, esmakordselt 2015. aastal ja viimati mullu aprillis. Möödunud aastal Stina Elisabeth Gavrilinile antud intervjuus ütles Vasques, et The Soft Mooni eesmärk oli alati lihtsalt eneseareng ning mida raskem on protsess, seda suurem on tema jaoks tasu.