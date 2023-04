Sveta baaris esineb reedel The Soft Moon

Luis Vasquez alustas The Soft Moon projektiga 2009. aastal, kavatsedes mitte kunagi oma loomingut kuulajateni viia. Koduseinte vahel lõi Vasquez muusikat eelkõige iseendale, sest see võimaldas ennekõike ennast realiseerida. Tänu tekkinud tähelepanule avaldas The Soft Moon 2010. aastal omanimelise debüütalbumi.

13 aasta jooksul on ta avaldanud kokku viis stuudioalbumit, hulga singleid ja remikse sellistele artistidele nagu Mogwai, Boy Harsher ja She Past Away. Samuti on tema käe all valminud heliribad kultussarjadele nagu "Skins" ja "American Horror Story".

Oma tänavu ilmunud albumiga "Exister" leiab Vasquez ennast industriaalmuusika keskmes. Pitchfork on kirjutanud, et kui varasemalt teismeea ängi meenutav postpunk oli küll ajastukohane, siis "Exister" raputab kehasid, krabab kõrvadest ja paneb sind tundma industriaaltekstuure oma täies võimsuses.

The Soft Moon astub üles Tallinnas Sveta baaris reedel, 14. aprillil. Viimati esines Vasquez oma projektiga Tallinnas klubis Sinilind 2015. aasta septembris. Soojendajana astub Sveta kontserdil üles USA-st Brooklynist pärit produtsent ja visuaalartist Trace Amount.

Kontserdi järelpidu toimub salastatud asukohaga klubis No Pizza, kus esineb Itaaliast Brüsselisse kolinud Christophe Clébard, kes segab oma muusikas kokku doom'i, diskot, elektrot ja punki. DJ-set'iga astuvad üles The Soft Mooni live-bändi trummar Matteo Vallicelli ja Tallinnas resideeruv, Londonist pärit ning just oma debüütalbumi välja andnud The Lunacy of Flowers.