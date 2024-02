Andres Maimik: Woody Alleni "Puhas õnn" on heal tasemel meelelahutus

Filmitegija Andres Maimik vaatas ära 88-aastase Woody Alleni uue linateose "Puhas õnn" ja tõdes, et meister on Prantsusmaal tööd tehes jätkuvalt heas vormis olnud.

Filmi pealkirja "Puhas õnn" võib Maimiku sõnul mõtestada kui teatavat filosoofilist paradoksi, millele film rõhub. "Kas me oleme kõik nagu etturid kuskil jumalikus mängus? Või me võime oleme iseenda õnne sepad? Ehk siis kas me oleme oma saatuse kujundajad või meiega mängib juhuslikkus ja puhas õnn?" arutles ta kultuurisaates "OP".

Maimiku sõnul peitub Woody Alleni fenomen filmitegijana selles, et ta liigub ajaga kaasas ja oskab elu kõrvalt vaadata. Intellektuaalina teab ta populaarseid teooriaid, filosoofe ja mõtlejaid ning peale selle valdab ta mõnusat huumorit nii kõnes kui ka pildis.

"Kui sa tahad head meelelahutust, midagi, mis paneks mõtlema või jala džässirütmis kaasa tatsuma, tasub tema viimast filmi vaadata küll. Tegemist hea teosega, nii nagu ka Woody Alleni puhul on tegemist meistriga täie raha eest! Professionaalne meelelahutus," kiitis Maimik.