Vaata: Aet Laigu lühifilm "Putain"

"Mulle ei meeldi sellest rääkida, aga see film on inspireeritud unenäost, mida

nägin eelmisel kevadel Cannes'i filmifestivali ajal. Ärkasin mõeldes, et see on

täiesti hullumeelne, aga samas valusalt tõene," sõnas Aet Laigu ja tõi välja, et Venemaal ja läänel on alati olnud omamoodi sadomasohhistlik suhe. "Mõlemad pooled kõvatavad, kuid lõpuks tõstab lääs käed taeva poole ja Putin saab

ikka oma tahtmise. Tegelikult võiks see olla ka metafoor kõigi ida-lääne suhete kohta läbi ajaloo."

"Putain" on valminud Eesti-Soome koostöös. Režissöör-stsenarist on Aet Laigu, produtsendid Aet Laigu (Meteoriit OÜ) ja Merja Ritola (Greenlit Productions OY), operaator Martin Venela,Kunstnik ja kostüümikunstnik Tatjana Sonina, muusika ja helikujundus Janek Murd. Osades Linda Vaher ja Sergei Rōmar.

Aet Laigu on produtsent ja filmitegija, kelle produtseeritud "Ema" (Kadri Kõusaar, 2016) oli Eesti nominent võõrkeelse filmi Oscarile. Tema lavastajatööde hulka kuuluvad täispikk mängufilm "Ühemeheshow" (2019) ja lühidokumentaal "Nowtime" (2021).