Klaus Härö: olen alates "Vehklejast" oodanud võimalust taas Eestis töötada

Ajalooline draama "Sa pole üksi" räägib vähetuntud loo Soome juudi ärimehest Abraham Stillerist ja tema võitlusest juutide kaitsmisel natside küüditamise eest, täpsemalt aitas ta Soomes varjupaika otsivaid juudi pagulasi. Režissöör Klaus Härö on koos produtsent Ilkka Matilaga plaaninud sel teemal filmi teha juba üle 15 aasta tagasi.

"Filmitööstuses on alati nii, et sa tahad mingit filmi teha, aga ainult aeg näitab, kas see sul ka päriselt õnnestub. Nende 15 aasta jooksul tegime õnneks ka teisi filme, küll mitte koos, aga nüüd on see film valmis ja esilinastub Eestis," ütles režissöör ja lisas, et film põhineb dokumentaalraamatul, kuid tegu on ikkagi mängufilmiga ning sündmustikku on seega ka dramatiseeritud.

Koostööd Eesti filmitegijatega naudib Härö väga ning ta ütles, et on oodanud "Vehklejast" alates võimalust uuesti Eestis töötada. "Nii produtsent Ilkka Matilal kui ka mul endal on väga hea kogemus Eestis töötamisega. Produtsendi jaoks on väga oluline maksutagastus ja rahastus, minu jaoks on tähtsamad võttepaigad ja Eesti filmiinimesed," rõhutas ta.

Põhiliselt Tallinnas, aga ka mujal Eestis toimusid võtted 2023. aasta sügisel ning režissööri sõnul on Eestis üles võetud umber 75 protsenti filmist. Ka olulise osa meeskonnast moodustasid eestlased: filmi kunstnik on Jaagup Roomet, kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja monteerija Tambet Tasuja, Eesti-poole kaastootja on Taska Film.

Produtsent Kristian Taskal jagus Härö kohta vaid häid sõnu. "Tänu "Vehklejale" on ta väga armastatud ka Eestis ning kindlasti on ta väga rahulik ja teadlik režissöör, võtteplatsi atmosfäär on suurepärane ja ta on praegu palju juba auhindu saanud, aga ma usun, et ta suuremad auhinnad on veel ees."

Eesti kinolevisse jõuab "Sa pole üksi" tuleva aasta jaanuaris.