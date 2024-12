Sõpruses linastub Virve Aruoja ja Jaan Toominga film "Värvilised unenäod"

Filmile teeb sissejuhatuse filmiajakirjanik Johannes Lõhmus, kelle sõnul on tegu visuaalselt ja kontseptuaalselt ajatu meistriteosega, mis avab läbi viieaastase Kati silmade parema elu võimalikkuse isegi kõige ahistavamates oludes. Linastus on tasuta, kuid saali pääsemiseks on vaja soetada 0-eurone kinopilet.

"Värvilistes unenägudes" põrkab kokku kaks maailma – Mustamäe kortermajade argireaalsus ja Hiiumaa suvine vabadus. Eksperimenteeriv pildikeel, laste mängulust ja improviseeritud lahendused moodustavad ainulaadse koosluse. Jaan Tooming on kirjutanud, et "Värvilised unenäod" ainult tundub olevat lihtne lastefilm, sellesse on kodeeritud sügavam sõnum ja filmi lapsuke kehastab väikerahvaste hinge.

Lastefilmi stsenaariumi põhjal loodud improvisatsioonilin ja tähendusrikas film tekitas nõukogude kunstitsensorites sügavat hämmingut. 60-minutilise filmi üle arutati Tallinnfilmi komisjonides kokku 54 tundi. Film jõudis 1975. aastal kinodesse vaid nädalaks. Filmi operaator on Rein Maran, muusikalise kujunduse lõi Arvo Pärt.

"Värvilised unenäod" digiteeriti Rahvusarhiivi filmiarhiivis ja digirestaureeriti PlanProOÜ poolt 2024. aastal.

Linastus toimub #ASeasonOfClassicFilms raames, mille eesmärk on tõsta esile Euroopa filmipärandi säilitamise ja taastamise olulist tööd. Algatuse taga on Euroopa Filmiarhiivide Ühendus (Association des Cinémathèques Européennes, ACE) ning seda toetab Euroopa Liidu Loov Euroopa MEDIA programm.