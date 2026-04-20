"Värvilised unenäod" linastub Saksamaal GoEasti filmifestivalil

Katrin Zilinska Kati osas filmis "Värvilised unenäod" Autor/allikas: Jüri Poljakov/Filmiarhiivi kogu
Virve Aruoja ja Jaan Toominga hiljuti digirestaureeritud film "Värvilised unenäod" linastub Saksamaal Wiesbadenis toimuval GoEasti filmifestivalil.

Wiesbadenis toimuv GoEasti filmifestival keskendub Ida- ja Kesk-Euroopa kinokunstile. Juba 26. korda toimuv festival pöörab tänavu erilist tähelepanu peredele, lastele ja noorele publikule. Festivali programmis Kaleidoskoop linastuvad mitmed just nooremale publikule suunatud teosed, teiste seas ka Virve Aruoja ja Jaan Toominga "Värvilised unenäod" (1974). Arvo Pärdi muusikaga film väikese Kati mängu- ja fantaasiamaailmast ning looduse ilust linastub Kaleidoskoobi arhiivisektsioonis 22. ja 23. aprillil.

""Värvilised unenäod" on lummav film, mis toob laste mängu suurele ekraanile ehedalt – metsikult, valjult, kaunilt ja tulvil liikumist," kirjeldas goEasti filmifestivali juht Rebecca Heiler. "See loob silla mineviku ja oleviku vahele ning osutab valusale tõele: maal, looduses ja koos teiste lastega on lastel rohkem ruumi olla nemad ise ja päriselt mängida; ometi elame me täna suurlinnades, väikestes korterites ja väikestes peredes, kus kasvab sageli vaid üks laps."

Saksa festivalipubliku ette jõuab esmakordselt filmi 2024. aastal programmi A Season of Classic Films toel digirestaureeritud versioon. Linastused juhatab sisse Eesti Filmi Instituudi filmipärandi osakonna juht Rain Põdra. "See on kahtlemata suur au, et "Värvilised unenäod" valiti esmalt 2024. aastal koostöös Rahvusarhiivi filmiarhiiviga programmi A Season of Classic Films ning jõuab nüüd restaureeritud kujul goEasti filmifestivalil laiema rahvusvahelise publiku ette," ütles Põdra.

GoEasti filmifestival toimub 21.–27. aprillini. Festivali viies programmis linastub ligi 80 filmi, tänavune fookusteema on "Revolutsioon!". Mahukas retrospektiivprogramm on pühendatud Rumeenia filmiprodutsendile Ada Solomonile.

Toimetaja: Kaspar Viilup

