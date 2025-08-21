Laulasmaal algavad filmiõhtud toovad fookusesse noore Pärdi filmimuusika

Näitamisele tulevad filmid annavad ülevaate nii Arvo Pärdi loomingulisest arengust kui ka kahe kümnendi Eesti filmielust. Kõikide seansside järel toimuvad vestlused tuntud muusika- ja filmiinimestega.

Aastatel 1962–1978 lõi Arvo Pärt muusika kokku 34 Eesti linateosele. Ta töötas erinevates filmiliikides ning jõudis luua muusika ka viiele täispikale mängufilmile.

"Noore helilooja Arvo Pärdi filmidele loodud muusika on äärmiselt huvitav tahk tema heliloomingus, mis peegeldab tema otsinguid ja ka eksperimenteerimislusti. Filmimuusikas sai julgemalt katsetada ja realiseerida ideid, mis mujal ei olnud mõeldavad. Pärt ongi selles leidlikult põiminud väga erinevaid žanre ja kompositsioonitehnikaid," märkis Arvo Pärdi keskuse programmijuht Riin Eensalu "Arvo Pärdi muusika aitas filmidele luua ainulaadse atmosfääri, mis eristus nõukogude reaalsusest ja andis neile erilise sügavuse."

Esimesed Arvo Pärdi muusikaga filmid valmisid veel enne, kui helilooja oli jõudnud lõpetada konservatooriumi. 1962. aastal linastusid Pärdi filmiloomingu debüüdina nii Leida Laiuse diplomitööna valminud ja tunnustust pälvinud lühimängufilm "Õhtust hommikuni" kui ka Heino Parsi režiidebüüdiks olnud nukufilm "Väike motoroller". Peale kaheksa Heino Parsi nukufilmi ja kolme Leida Laiuse mängufilm tegi Pärt režissööridest enim koostööd Elbert Tuganoviga, kellega loodi seitse animafilmi. Dokumentalistikas ristus Pärdi looming kolmel korral Andres Söödiga.

Tänavustel filmiõhtutel "Pärt & film" tuleb näitamisele kokku 15 filmi, mis annavad korraga ülevaate Arvo Pärdi loomingust ja selle muutumisest kui ka kahe kümnendi Eesti filmielust. "Loodetavasti tekib selle eriprogrammi vaatamise järel mõistmine, miks oli Arvo Pärt 1960.–1970. aastatel üks viljakamaid ja hinnatumaid filmimuusika loojaid Eestis," sõnas filmiõhtute kunstiline juht Kaarel Kuurmaa.

Arvo Pärdi Keskus korraldab filmiõhtuid, mille keskmes on Arvo Pärdi muusikat kasutavad filmid, alates 2011. aastast. Filmiõhtute kunstiline juht on Kaarel Kuurmaa. Kõik filmid linastuvad Arvo Pärdi keskuses.

Filmiõhtute kava:

Reedel, 22. augustil kell 18

"Õhtust hommikuni" , režissöör Leida Laius (1962)

, režissöör Leida Laius (1962) "Värvilised unenäod", režissöör Virve Aruoja, Jaan Tooming (1974)



Pärast seansi lõppu vestleb Kaarel Kuurmaa filmiajakirjanik Tristan Priimägi ja helilooja Ardo Ran Varresega.

Laupäeval, 23. augustil kell 16

"Väike motoroller" , režissöör Heino Pars (1962)

, režissöör Heino Pars (1962) "Just nii" , režissöör Elbert Tuganov (1963)

, režissöör Elbert Tuganov (1963) "Viimane korstnapühkija" , režissöör Elbert Tuganov (1964)

, režissöör Elbert Tuganov (1964) "Operaator Kõps seeneriigis" , režissöör Heino Pars (1964)

, režissöör Heino Pars (1964) "Aatomik" , režissöör Elbert Tuganov (1970)

, režissöör Elbert Tuganov (1970) "Värvipliiatsid" , režissöör Avo Paistik (1973)

, režissöör Avo Paistik (1973) "Pallid" , režissöör Heino Pars (1973)

, režissöör Heino Pars (1973) "Õed", režissöör Elbert Tuganov (1974)

Pärast seansi lõppu vestleb Kaarel Kuurmaa filmirežissöör Ülo Pikkovi ja helilooja Märt-Matis Lillega.

Puhapäeval, 24. augustil kell 16

"Reportaaž telefoniraamatu järgi" , rež Virve Koppel (1966)

, rež Virve Koppel (1966) "Enderby valge maa" , rež Andres Sööt, Mati Kask (1969)

, rež Andres Sööt, Mati Kask (1969) "Jääriik" , rež Andres Sööt, Mati Kask (1970)

, rež Andres Sööt, Mati Kask (1970) "Otsin luiteid" , rež Hans Roosipuu (1972)

, rež Hans Roosipuu (1972) "Jäljed lumel", režissöör Leida Laius (1978)

Pärast seansi lõppu vestleb Kaarel Kuurmaa helioperaatori ja paljude filmide helikujundaja Enn Säde ning muusikateadlase Toomas Siitaniga.