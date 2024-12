Kanuti Gildi Saali lühilavastuste õhtul jõuab publiku ette kolm lavastust

Lühilavastuste õhtu Saal3 toimub Kanuti Gildi Saalis sel aastal kolmandat korda. Sel korral on programmi kokku pannud etenduskunstnik Maike Lond. Teda inspireeris õhtut kureerides enim Kanuti Gildi gooti võlvidega väga teatrivaenulik saal, millega autorid üheks õhtuks dialoogi astuvad.

"Nii alasti ruumis on väga raske rääkida, sa saad kas liikuda või heliga tegeleda. Siis ongi orgaaniliselt läinud nii, et tegemist on kunstnikega, kes kasutavad oma töös heli," selgitas Lond "Aktuaalsele kaamerale". "Etenduskunsti on seekord võib-olla vähem, aga mulle meeldiks, kui vaataja vaataks seda läbi etenduskunsti või teatri prisma, et kuidas helid on peaosatäitjad ning inimesed on kõrvalosatäitjad."

Kokku jõuab ühe õhtu jooksul vaatajate ette kolm lühilavastust: Lauri Lesta peamised töövahendid on leidesemed, vibratsioonikõlarid ning heli- ja videotöötlustarkvara, Lisette-Marie Viilup loob kontaktmikrofonide helimaailmu ning Andrus Aaslaid loob helikunsti hulga nõukogudeaegsete laboriseadmetega, mille ta päästis vanarauaks muutumast.

"Seekord vaatame natukene loomise loole otsa, et kui helikunstil kipub muidu kontekst puudu olema, keegi hakkab põristama laval, põristab ära ja pärast igaüks mõtleb, mida ta nägi, siis seekord paneme lugu ka asjale juurde, selle loo võtsime esimesest Moosese raamatust ja vaatame läbi helide, kuidas maailm loodud on," rääkis Aaslaid.

"Seekord on kõik suhteliselt hästi ette planeeritud. Oleme teinud isegi proove ja ette valmistanud. Helikunsti teosed sõltuvad tihti sellest, mis teosed sul on ja tehakse improvisatsiooni, seekord kasutame etteantud juhendit," lisas ta.

Saal3 toimub 14. detsembril. Kõik lühilavastused jõuavad publiku ette ühe korra.