Otse: muinsuskaitseamet jagab aastapreemiaid

Muinsuskaitseameti aastaauhindade nominendid valis välja ekspertidest koosnev hindamiskomisjon avaliku ideekorje käigus tehtud ettepanekute põhjal.

"Mul on suur au ja rõõm tunnustada inimesi ja kogukondi, kes igapäevaselt töötavad Eesti kultuuripärandi nimel. Aastaauhindadega tõstame esile neid, kelle töö ja pühendumus aitavad meie pärandil elada, kas siis väikestes kodudes või suurtes ajaloolistes projektides. Kõik nad on tõenduseks, et kultuuripärandit saab kõige paremini hoida siis, kui see on elav ja kasutuses – kohandatud tänapäeva vajadustega, kuid samas jäädes truuks oma ajaloolisele väärtusele," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.

"Pärandihoidjate töö on täis hoolivust, leidlikkust ja meisterlikkust, mis on kõigile meeldejääv. Täname kõiki, kes on pühendunud meie kultuuripärandi säilitamisele ja arendamisele ning ka neid, kes seda väärtuslikku tööd hindavad," lisas ta.

Aastaauhinnad antakse tänavu välja 14 kategoorias.

Muinsuskaitseameti aastaauhinnad 2024 nominendid (tähestikulises järjekorras):

Norra projektirahaga restaureeritud hooned

Evald Okase muuseum, Haapsalu

Freinholdi maja, Võru

Kesk 19, Valga

Kuressaare Sadamaait

Lihula mõisa viinaait

Hästi restaureeritud interjöör

Eesti Panga pliiatsisaal

Kuressaare lossi uuenemise esimene etapp

Valga kohtu- ja riigimaja, Kesk 12

Hästi taastatud või restaureeritud detail või hoone osa

Rüütli 23 välisuks, Pärnu

Suur-Sadama 49 välisuks, Kuressaare

Vessiku talu tuuliku pea, Saaremaa

Parim päranditrükis

"Eesti linnaehituse ajalugu 2", Epp Lankots ja Triin Ojari. Eesti Kunstiakadeemia 2024

"Keskaja aarded Eestis", Mauri Kiudsoo. Kirjastus Äripäev 2023

"Minu sajand. Muinsuskaitsja Fredi Tomps", Riin Alatalu ja Fredi Tomps. Ajakool 2024

"Saaremaa ja Muhu linnused ja maalinnad. Saaremaa Muuseumi toimetised 14", Jaan Tamm, toimetanud Olavi Pesti ja Tõnu Sepp. Saaremaa Muuseum 2024

Hästi restaureeritud kunstipärand

Eestimaa rüütelkonna hoone plafoonmaal

Eva Jänese freskod Piira veterinaarravilas

Hans Pawelsi kenotaaf, Oleviste kirik

Aasta leid

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha Mauritiuse Kogudus: väliskrohvis säilinud gooti kirjas aastaarv ja friis

Pärandi tutvustaja

Arhitektuurimuuseum: näitus "Igavene Linnahall" ja linnaruumi aktsioon

Elektrilevi OÜ: Eesti tehnika- ja elektrifitseerimise ajalooväärtuste säilitaja, uurija ja levitaja

Guidio: audioelamused kultuuripärandil

Peipsi arheoloogiapärandi ürituste sari Rannapungerjal

Õisu mõisa hoidjad ja ajaloopärandi tutvustajad Eve Kuningas ja Valdur Mets

Pärandit väärtustav kohalik omavalitsus

Tori vallavalitsus

Aasta tegu

Joel Roosi juhendatud akende restaureerimise töötoad Pärnu linnas

Korterelamute energiatõhususe toetuse meede

Mirel Missik, Viiratsi kalmistu korrastamine

Virumaa Muuseumide Rehbinderi maja interjöör ja mööbliajaloo näitus "Toolile nõjatudes. Luksust ja lihtsust keskajast Lutheri vabrikuni"

Uus ajaloolises keskkonnas

Jussi tall, Märjamaa

Papli 12, Pärnu

Pink Carl Magnus von der Pahleni mälestuseks, Lääne-Virumaa

Viljandi huvikooli õuesõppe maja, Jakobsoni 47a

Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis

Kuressaare Vanalinna Kooli hoone

Munga 13, Pärnu

Rüütli 21 ja Rüütli 23/25, Pärnu

Tartu 53 ja Tartu 53a, Võru

Tartu 26, Viljandi

Hästi restaureeritud mälestis

A.H. Tammsaare pst 19, Pärnu

Eestimaa rüütelkonna hoone

Keri tuletorni I etapi restaureerimise tööd

Nõo kihelkonnakooli hoone

Suurupi alumine tuletorn

Pärandi uurija

Kaido Peremees, allveearheoloog

Elutöö

Heige Peets, konservaator-keemik