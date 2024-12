Minimal Wind: kunst ei tohiks muutuda poliitiliseks

Minimal Wind sai ametlikult bändiks just tänu kaks aastat tagasi Eesti Laulul osalemisele. "Esimesed esinemised Minimal Windi nime alt me tegime Paulaga kahekesi kitarriduona. Siis otsustasime rohkem popmuusikat teha, Eesti Laulule minna ja sealt sai alguse Minimal Wind," rääkis Kõlar.

Sel korral osaletakse lauluga "Armageddon", mis on Pajusaare sõnul juba saanud väga head tagasisidet. "Hästi tore on nii olla tagasi, et on palju inimesi, kes tõesti juba ootasid meid tagasi," sõnas ta. Tänavune võistluslaul sündis aasta-kaks tagasi. "Me ei taha küll otseselt viidata poliitikale või maailma sündmustele, aga tundub, et siis oli kollektiivses teadvuses see armageddon'i teema. Aga selles loos on ta pigem metafoor sisemise võitluse jaoks," sõnas Kõlar.

"Ühelt poolt tahaks midagi öelda maailma kohta, aga teiselt poolt on hästi tähtis, et kunst ei muutuks poliitiliseks, et see ei muutuks mingisuguse ideoloogia tööriistaks, et see oleks puhas," lisas Kõlar.

Bändiliikmed tunnevad, et kahe aastaga on tublisti arenetud. "Me oleme saanud väga suurtel lavadel mängida, väga väikestel lavadel mängida – tundub, et me oleme nagu valmis. Me oleme nii palju kogemusi omandanud, õppinud ka laval olema, algul me olime üsna kohmetud. Ajaga on see kilometraaž tekkinud ja järjest mugavam ja parem on esineda," jagas Kõlar.

Paula Pajusaar on tänavu käima lükanud ka enda sooloprojekti Poolring. "Ta on selline segu sooloprojektist, aga samas on see ka duo ja bänd, see on selline multifunktsionaalne ettevõtmine. Mõtteid on nii palju, kogu aeg tuleb erinevaid hullumeelseid lauluideid ja tahaks need kuskil ära teha. Aga mul on tunne, et selleks ei piisa ühest platvormist, tahaks, et oleks üks hullumeelsem ja teine natuke klassikalisem," sõnas ta.

Praeguseks on Pajusaarel Poolringi nime alt ilmunud kaks EP-d. "Need on väga erinevad, märtsis ilmunud EP on rahulik, unelev filmimuusika ja praegu tuli välja hoopis teisest maailmaotsast pärit kaootiline ja elektrooniline eestikeelne EP "Dojo"," rääkis ta ning märkis, et uue lühialbumi esitluskontserti on oodata märtsikuus.