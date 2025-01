Ester Urbala andis välja uue lasteromaani "Koolipõlgurid"

"Koolipõlgurid" räägib loo uudsest eksperimendist, mida raamib metsik talvine loodus. Selles on pingeid ja neist vabanemist, suurt rõõmu, aga ka hirmu vabaduse ees. Saab naerda, nutta ehk isegi mitte ja ees ootab arenguid, millest keegi lastest isegi unistada poleks osanud.

On jaanuari keskpaik ja seitse 5. klassi last suunduvad keset sügavat talve ühele põhjamaisele saarele, mille ainsad elanikud on pea sajandi vanused kaksikutest saarevahid. Millise elu valivad koolist pääsenud lapsed, kes võivad toimetada ilma eriliste reeglite, kohustuste ja tunniplaanita? Millised kasvatusmeetodid on puruvanadel Lauritsatel, kel puuduvad igasugused kogemused lastega ning kelle ainsaks liikumisvahendiks saarel on vana matuseauto? Ja mis saab siis, kui selgub, et koolist äratulek polnud just kõige legaalsem viis oma talve mööda saata?

Raamatu on toimetanud Mari Klein ja kujundanud Einike Soosaar. Varem on Ester Urbala avaldanud novellikogu "Jumalik märk".