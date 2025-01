Ester Urbala uuest raamatust: usun, et ka täiskasvanutele meeldivad pildid

Ester Urbala jaoks sai raamatu alguse küsimusest, et mis oleks, kui lapsed ei peaks ühel hommikul enam kooli minema. "Koolipõlgurid" räägibki loo klassitäiest lastest, kes sõidab terveks talveks ilma vanemateta asustatamata saarele, kus neid ootab ees tõeline vabadus. Kuigi põhiliselt on teos mõeldud noorematele lugejatele, usub Urbala, et tegelikult meeldivad pildid ka täiskasvanutelegi ja nad loevad teost hea meelega.

"Ma mõtlesin, et see võiks sobida alates 2.-3. klassist kuni sajani välja. Kuna mul on väga hingel, et lapsi rohkem raamatute juurde tuua, siis äkki see raamat on selline, mida nad võiksid koos vanematega lugeda. Kuna raamatus on ka väga vanad inimesed, 100-aastaseks saavad kaksikud, siis võib-olla jagub kihte kõigile inimestele," rääkis Urbala "Aktuaalses kaameras".

"Koolipõlgurid" illustreeris Ulla Saar, kes ütles, et hakkas esialgu pilte käsitsi joonistama, aga sai peagi aru, et raamatusse mahub lõpuks nii palju illustratsioone, et ta ei jõuda seda kõike õigeks ajaks valmis. Seetõttu on tööd valminud digitaalselt.

"See tekst on väga inspiratsioonirikas, seal juhtub väga palju, on väga palju seiklust ja erinevaid karaktereid. Seda oli väga huvitav teha, sest kõigil lastel on oma karakter: mismoodi nad välja näevad, mis on nende iseloomuomadused ja kuidas see pildis avaldub, seda oli väga-väga huvitav teha," sõnas Saar.