Andrei Liimets: "Õmblusmasina" teeb erakordseks žanrite ja tehnikate ülesus

Kuigi kinodes linastus täispikkasid mängufilme mõnevõrra vähem kui eelmistel aastatel, siis tublisti oli näiteks lühifilme, dokumentaale ja animatsioone, mis on isegi rohkem levinud välimaistel filmifestivalidel kui kodumaal. "Neid oli üksjagu, nii et aasta peale kokku neid filme kuskile 30 või 40 kanti tuleb, isegi natukene rohkem," rääkis Liimets "Terevisiooni" stuudios.

Liimetsa jaoks on 2024. Eesti filmiaasta märksõnaks lühifilm. "Seda iseloomustab väga hästi ka Neitsi Maali võitja. Väga tugev lühifilmi aasta oli. See algas juba sellega, kui Anna Hintsi ja Tushar Prakashi lühifilm "Sannapäiv" jõudis Cannes'i filmifestivalile, mis on väga suur asi Eesti filmi jaoks. Madli Lääne "Ääremängijad" sai samuti festivalidelt paar preemiat, nii et juba aasta kestel tundus, et on hea lühifilmiaasta," selgitas Liimets.

"Kahju ongi sellest, et need lühifilmid ei leia vaatajat üles. Neid on raske kinno tuua, eraldi seanssi sa ju ei tee ja inimene ei tule 15 minutiks kinno. Ei ole ka lühifilmide vaatamise harjumust väga tugevalt sees, võib-olla mõned kassetid aeg-ajalt tulevad. Üks selline kassett, mis aasta jooksul tähelepanu tõmbas oli "Metsik lõuna"; mis Tartu 2024 programmi raames valmis. Seal oli kuus erinevat filmi, mis rääkisid Lõuna-Eesti lugusid ja üks neist oligi "Õmblusmasin", mis filmikriitikutele kõige paremini silma jäi," rääkis filmiajakirjanik.

Auhinnale kandideerisid veel Marko Raadi "Biwa järve 8 nägu", Liina Trishkina-Vanhatalo "Emalõvi", Sander Marani "Mootorsaed laulsid" ning Anna Hintsi ja Tushar Prakashi "Sannapäiv".

"Õmblusmasin" on segatehnikas tehtud lühidokumentaal, mis otsib Pikkovi vanavanaema kaudu režissööri juuri Petserimaal. "Väisab ka Ukrainat, käib üle riigipiiride, näitab keerulisi poliitilisi arenguid 20. sajandi esimeses pooles. Läbivaks kujundiks saab üks õmblusmasin, mis filmile pealkirja annab. Erakordseks teebki filmi žanrite ja tehnikate ülesus. Pikkov kasutab animatsiooni, nukuanimatsiooni, kasutab erinevaid esemeid väga huvitavalt ära, kasutab filmipärandit, vanu arhiivikaadreid, on hästi mänguline, samas isiklik ja dokumentaalne. Hästi mõjuv film," selgitas Liimets ja kinnitas, et iga minut 17-st on vaatamist väärt.

Filmi on võimalik vaadata Arkaadri kodulehel.