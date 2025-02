Marta Aliide Jakovski: "Krum" ajas lugedes naerma ja samal ajal nutma

Näidendi tõlkis heebrea keelest Margus Alver, kelle sõnul on Levini keel tõlkijale paras pähkel. "Hanoh Levin kasutab tihti talmudi keelt, vanasõnu ja ka piibli termineid ning motiive. Mängib nendega, muudab neid. Näiteks juba näidendi pealkiri "Krum" – siin on tegemist kahetasandilise sõnamänguga. Krum tähendab jidiši keeles "viltune" või "kiivas" ja heebrea keeles "kihti", "kirmet" ja "kilet"," selgitas Alver.

Lavastaja Marta Aliide Jakovski tunnistab, et näidend haaras teda juba esimesel lugemisel. "Kui ma seda lugesin, siis juba esimese stseeni juures minuga juhtus midagi. Ma lihtsalt tajusin, et see on minu materjal. Sain kohe aru, et see kõlksub minuga kokku ja mida rohkem ma seda lugesin, seda rohkem see mind endasse tõmbas, ajas naerma ja samal ajal nutma. Mulle sobis ka see käekiri ja õhustik, mis näidendis on," rääkis Jakovski.

Nimiosalist Krumi kehastav Kristo Viiding leiab, et tekst töötab väga hästi ka tänases kontekstis. "Me elame tänapäeval ka sellises eksistentsialistlikus absurdis, kus inimene ei usu enam millessegi, ei ole jumalat, ja need, kes jumalasse usuvad, neid juba tõrjutakse või naerdakse välja. Igaüks jookseb selle praeguse tõe juurde, see jällegi iga päev muutub ja seda muudkui kuulutatakse. Nii ka need tegelased siin näidendis unistavad milleski igavesest ja püsivast, mis nende elu juhataks, aga samas on nad pidevalt kuskil eksistentsiaalses segaduses. See on nii absurdselt naljakas kõik," rääkis Viiding.