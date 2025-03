BFM tähistab 20. sünnipäeva rändnäituse, linastuste ja ETV erisaatega

21. märtsist kuni 28. märtsini on Tallinnas, kaubanduskeskuse Solaris 1. korrusel avatud rändnäitus "TLÜ BFMi 20 loomingulist aastat", mis võtab kokku BFMi kujunemisloo filmi- ja meediakoolist rahvusvaheliselt tunnustatud filmi, meedia ja kunstide kooliks. Hiljem on võimalik näitust külastada erinevates Eesti koolides.

Kinos Artis toimuvad sünnipäeva puhul BFM-i erilinastused, kus näidatakse kolme seansi peale kokku 14 eriilmelist tudengifilmi ka praeguseks juba endale nime teinud tuntud režissööridelt. Pärast seanssi on võimalik kohtuda filmitegijatega. Filmid on eesti keeles, inglise keelsete subtiitritega. Valikus on komöödiat, muusikale, õudusfilme, draamat ja ka ulmefilm.

26. märtsil toimub Tallinna Ülikooli ASTRA majas meediakonverents "BFM 20", mille teema on keskendunud ajakirjandusharidusele, meediapädevusele, meedia majandamisele ja ka tehisintellekti kasutamisele meedia toimetamisel. Konverentsil esinevad ettekannetega tuntud ajakirjanikud ja professorid nii Eestist kui Soomest: Indrek Ibrus, Priit Hõbemägi, Olle Mirme, Päivi Maijanen, Igor Rõtov, Väino Koorberg jt. Konverentsi juhib Andres Jõesaar.

26. ja 29. märtsil saab ETV kanalil vaadata BFM kohta valminud erisaadet "BFM 20 – kool, kus teostuvad unistused". Läbi asjaosaliste meenutuste ja värvikate arhiivimaterjalide avaneb lugu sellest, kuidas BFM on kasvanud rahvusvaheliselt tunnustatud õppeasutuseks.

Sünnipäevanädala pidulik kontsert-aktus toimub 28. märtsil BFM NOVA majas. Sel päeval avatakse armastatud meedia õppejõu Hagi Šeini mälestuseks ka büst, mille autor on skulptor Ekke Väli.