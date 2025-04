Galerii: Adamson-Ericu muuseumi näitus tutvustab Portugali keraamiliste plaatide ajalugu

Portugali Rahvusliku Azulejo'de Muuseumiga (Museu Nacional do Azulejo) koostöös valmiva näituse "Azulejos. Portugali pärlid" kuraatorid on João Pedro Monteiro ja Karin Vicente.

Azulejo'de Tallinnasse toomise idee allikaks oli meie oma kunstiklassiku Adamson-Ericu looming. "Kuigi teises ajas ja ruumis, on Adamson-Eric loonud sadu unikaalseid keraamilisi plaate, mis kõnelevad oma värvide, motiivide ja meisterlikkuse kaudu meie palju laiemast seotusest ja ühtekuuluvusest Euroopa kultuuritraditsioonidega," ütles näituse üks kuraatoritest Karin Vicente.

"Azulejo'sid leidub Portugalis kõikjal. Neid on palju kasutatud kirikute, kloostrite ja paleede interjööris ning need on märkimisväärselt mõjutanud Portugali linnade välisilmet. Võib seega liialdamata öelda, et Portugal on – põhjast lõunani ning Madeira ja Assoorideni välja – ise nagu üks hiiglaslik azulejo'de muuseum," lisas Portugali Rahvusliku Azulejo'de Muuseumi direktor Rosário Salema de Carvalho.

Näitusel eksponeeritud paneelidest vanimad on pärit 17. sajandi algusest ning uusimad 20. sajandi lõpust. Azulejo'de arengus on jälgitav erinevate kunstistiilide mõju, mis väljendub kasutatavate motiivide, kompositsioonide, aga ka värvide, tehnikate ja vormide muutuses.

Näitust saadavad rohkete illustratsioonidega kataloog ning publikuprogramm, mis tutvustab Portugali kultuuri erinevaid aspekte kunstist, muusika, arhitektuuri ja kirjanduseni.

Näitus "Azulejos. Portugali pärlid" on Adamson-Ericu muuseumis avatud kuni 7. septembrini 2025.