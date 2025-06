Kultuuri kodu | Suur illusionist Aarne Üksküla

Kes on Eesti kõige armastatum meesnäitleja? Õige vastus on Aarne Üksküla. Teda armastas rahvas, kriitikud ja muidugi lavapartnerid, kes tundsid, et nad olid Aarne peopesa peal hoitud. Seda õpetas Üksküla lavakas ka tulevastele näitlejatele: "Lavale tuleb minna ainult partneri pärast, partneri jaoks."

Üksküla lõpetas lavaka esimese lennu. Panso vaatas teda ja märkis üles: "Sisukas ja mõtterikas noormees, mõtleva näitleja tüüp, terava tähelepanuga, püsiv ja püüdlik. Inimesena sõnaaher ja kinnine. On näidanud väga häid resultaate nii tõsises žanris kui ka koomilises." Ja nii ongi – komöödia, tragöödia, palun väga ja kõik, mis selle vahele jääb.

Üksküla on mänginud 130 teatrilavastuses. Samasugune number tuleb kokku, kui liita tema filmirollid, tele- ja raadioteater. Ta on andnud oma hääle multifilmidele, keegi ei kujuta ette, et Sammalhabe võiks kuidagi teistmoodi rääkida. Ise nimetas ta ennast keskpäraseks näitlejaks, kes suure illusionistina on kõik lihtsalt ära petnud.

Kui Üksküla pälvis 2009. aastal Eesti Vabariigi kultuuripreemia, siis enamuse kinkis ta teatriveteranidele ja lastekodulastele, sest talle polevat nii suurt preemiat vaja.

*

Lühiklippide sarja režissöör on Erle Veber, tekste kirjutab Urmas Vadi ja loeb Marika Vaarik, arhiivis toimetab Ruth Alaküla, kaamerat juhib Manuel Mägi ning mikrofoni hoiab Mart Kessel-Otsa.