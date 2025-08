Ilmus 20. sajandi alguse eesti ulmekirjanduse antoloogia "Kuumad allikad"

Ilmunud on Tormi Ariva koostatud 20. sajandi alguse ulmekirjanduse antoloogia "Kuumad allikad", mille kaante vahelt leiab teiste seas tuntud autorite, nagu Tuglase, Gailiti ja Jaiki, kuid ka vähe tuntud autorite, nagu Olaf Roodi, Woldemar Mettuse või Karl Hoerschelmanni tekste.

Valik ei keskendu ühelegi voolule või alamžanrile, vaid hõlmab fantastilise kirjanduse ajalooliselt laia spektrit, veel saabumata ilmakordade varemeid ja loomadeks moonduvaid inimesi, kuue jalaga veenuslasi ja kahtlaselt tõepäraseid unenägusid. Seda kõike omamaistelt kirjanikelt ning koos põhjaliku ülevaatega eestikeelse ulmetraditsiooni tekkimisest.

Antoloogia pealkiri "Kuumad allikad" on laenatud Arthur Valdese samanimeliselt olematult tulevikunovellilt, kuid märgib ühtlasi vanade lugude kauaks varju jäänud sügavusi ja ootamatult pulbitsevat mõttelendu. Teiste seas saavad siin uue elu teosed, mis on varem ilmunud vaid gooti kirjas või mille viimasest trükist on möödas ligi sada aastat.

Raamatut võib lugeda kui eellugu kogumikule "Minu isa luulud" (2023), mis sõelus välja paremiku Nõukogude ajal ilmunud algupärasest fantastikast, üheskoos moodustub kahe köite tekstidest eesti eelmise sajandi ulme rikkalik panoraam